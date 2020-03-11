شكرا لقرائتكم ضمك يعطل الهلال ويعيد الأمل إلى النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقف ضمك مسلسل انتصارات الهلال بعدما أجبره على التعادل الإيجابي 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في افتتاح المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

وشهدت المباراة أفضلية مطلقة للهلال خاصة في الشوط الأول الذي فرض فيه سيطرته وكثّف هجماته نحو مرمى ضمك الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.

وسنحت أولى الفرص الهلالية للاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله محمد البريك أمام المرمى إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

ورد ضمك سريعاً وكاد مدافعه الأرجنتيني سيرجيو فيتور أن يفتتح التسجيل حينما ارتقى لعرضية زميله التونسي بلال سعيداني وحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس عبدالله المعيوف.

وكثّف الهلال هجومه وتمكن لاعبه البيروفي آندري كاريو من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 39 بعدما تابع تسديدة زميله السوري عمر خربين العائدة من دفاع ضمك ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

واحتاج ضمك 3 دقائق فقط حتى تمكن مهاجمه الأرجنتيني إيميليو زيلايا من تسجيل هدف التعادل بعدما استغل خطأ مدافعي الهلال محمد جحفلي والكوري هيون سو ليخطف الكرة وينفرد بالمرمى ويضع الكرة بذكاء من فوق الحارس عبدالله المعيوف لتستقر في شباك الضيوف.

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وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه بحثاً عن الهدف الثاني وسنحت لمهاجمه السوري عمر خربين فرصة تسجيل الهدف الثاني حينما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله ياسر الشهراني ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالمدافع الارجنتيني سيرجيو فيتور لتذهب خارج الملعب.

وعند الدقيقة 57 دفع الروماني رزافان لوشيسكو بتغييرين لتنشيط خط الوسط بدخول الثنائي سالم الدوسري والإيطالي سباستيان جوفينكو كبديلين للكولومبي غوستافو كويار والبرازيلي إدواردو.

وكثّف الهلال هجومه وكاد مهاجمه السوري عمر خربين أن يسجل الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية زميله كاريو وحول الكرة برأسه إلا أنها اعتلت عارضة ضمك.

ولم يتوقف هجوم الهلال وأهدر مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله الإيطالي جوفينكو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المتألق مصطفى زغبة الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وسنحت فرصة محققة أخرى لمهاجمه غوميز الذي تلقى كرة من زميله سالم الدوسري أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الوقت بدل الضائع واصل الجزائري مصطفى زغبة حارس ضمك تألقه بعد تصديه لكرة هدف محقق لمهاجم الهلال صالح الشهري لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 51 نقطة ليتصدر بفارق 9 نقاط عن وصيفه النصر الذي تنتظره مواجهة مساء يوم أمام الرائد، وارتفع رصيد ضمك إلى 18 نقطة ليبقى في المركز قبل الأخير.