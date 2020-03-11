شكرا لقرائتكم فيفا يؤجل مؤتمره السنوي بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأربعاء إنه قرر تأجيل مؤتمره السنوي من الخامس من يونيو إلى 18 سبتمبر 2020 بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.

وأضاف "فيفا" في بيان أن المؤتمر رقم 70 سيقام الآن في سبتمبر في أديس أبابا في إثيوبيا.