شكرا لقرائتكم فيفا يؤجل مؤتمره السنوي بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأربعاء إنه قرر تأجيل مؤتمره السنوي من الخامس من يونيو إلى 18 سبتمبر 2020 بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.
وأضاف "فيفا" في بيان أن المؤتمر رقم 70 سيقام الآن في سبتمبر في أديس أبابا في إثيوبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفا يؤجل مؤتمره السنوي بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.