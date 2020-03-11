شكرا لقرائتكم مدرب بايرن يطلب حق الاعتراض على صفقات الانتقال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بأن يكون للمدير الفني حق الاعتراض في انتقالات اللاعبين في ناديه.

وفي تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية، قال فليك(55 عاماً): ثمة نقطتان مهمتان من وجهة نظري، الأولى هي أنه يجب أن يكون للنادي فلسفة تتعلق بالطريقة التي يريد أن يلعب بها كرة القدم وبما نسعى من أجله، ولهذا يتم إحضار المدير الفني الذي يُوْثَق في أنه سينفذ هذه الفلسفة.

وأضاف فليك: والنقطة الثانية تتعلق باللاعبين المنوط بهم إكمال القائمة أو تعزيزها، وعندما يتعلق الأمر بوافدين جدد وتعزيزات، فيجب من وجهة نظري أن يكون للمدير الفني حق الفيتو.

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وكان فليك تولى تدريب بايرن مطلع نوفمبر الماضي خلفا لنيكو كوفاتش، وأُعْلِن في ديسمبر الماضي أنه سيستمر حتى نهاية الموسم على الأقل وثمة توقعات بأن النادي يرغب في الاحتفاظ بخدمات المساعد السابق ليواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، لفترة طويلة، وقد أشار كارل-هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن، إلى هذا الأمر مؤخرا.

وحسب مجلة "كيكر"، فقد وافق مجلس الإشراف على بايرن على تمديد عقد فليك إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي، ويأتي ذلك في ظل سلسلة نجاحات متصلة يحققها النادي البافاري تحت قيادة فليك.

وامتدح فليك ثقافة النقاش في بايرن فيما يتعلق بالأمور الخاصة بقائمة الفريق، وقال: نستطيع هنا أن نتحدث حول كل شيء في حوار مفتوح. وبطبيعة الحال فإن لدى فريق المدربين أفكارا في رؤوسهم، ولذا فإن من المهم التعبير عن هذه الأفكار ومناقشتها.

تجدر الإشارة إلى أن فليك لم يشارك في ضم الكسندر نوبل حارس مرمى شالكه اعتبارا من الصيف المقبل، وقال فليك: لم يتم سؤالي وعرفت بالطبع أنه تم ضمه، وأوضح: قضية تخص الموسم المقبل، وهي من قبيل الاستعدادات للمستقبل وهو أمر لم يكن من الضروري أن يتم إشراكي فيه.