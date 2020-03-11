شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. تركيب الفار في ستاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينهي العاملون في ستاد القاهرة تركيب "أجهزة الفار" في ستاد القاهرة، قبل مواجهة الأهلي وسموحة المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري العام، وتعد مباراة الليلة هي اول مباراة يتم فيها استخدام تقنية الفار للفريقين بعد اقرارها بشكل رسمي منذ انطلاق الدور الثاني.

ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل ويعاونه كلًا من أحمد حسام طه "مساعد أول"، ورجب محمد "مساعد ثان"، وجلال أحمد "حكم رابع"، وخالد جمال "حكم فيديو"، وإبراهيم محجوب "مساعد فيديو".