لامبارد يعتزم بيع ثمانية من لاعبي تشيلسي بعد الخسارة من بايرن ميونيخ

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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احدثت الخسارة المدوية التي مني بها تشيلسي على ملعبه في الستامفورد بريدج امام ضيفه بايرن ميونيخ بثلاثة اهداف نظيفة في ذهاب الدور الثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا احدثت زلزالا في بيت البلوز جعلت مدربه فرانك لامبارد يهدد بإحداث ثورة خلال الانتقالات الصيفية و بيع عدد من نجوم الفريق ممن خذلوه في هذه المباراة و في مباريات سابقة جعلت نتائجه تراجع بعد انطلاقة جيدة حققها في الموسم.

و حسب تقرير لصحيفة ذا الصن البريطانية فان المدرب لامبارد حدد لائحة من ثمانية لاعبين يعتزم بيعهم خلال الميركاتو الصيفي اولا لتمويل التعاقدات الجديدة و ثانيا لإعادة رسم خياراته التكتيكية للموسم القادم.

واللافت في لائحة الثمانية المغضوب عليهم من قبل المدرب لامبارد انها تضم اسماء وازنة دفع النادي لاجل التعاقد معها اموالا طائلة بداية بالحارس الاسباني كيبا اريزابالاغا الذي اشتراه النادي مقابل 72 مليون جنيه استرليني من بيلباو الاسباني ليصبح اغلى حارس في تاريخ الانتقالات و متوسط الميدان الايطالي جيورجينو الذي اشتراه مقابل 50 مليون باوند من نادي نابولي .

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كما ضمت اللائحة اسم كل من المهاجمين ويليان و بيدرو رودريغيز و المدافعين كورت زوما و ماركوس الونزو و روز باركلي و ايمرسون.

و شكل هؤلاء العمود الفقري للتشكيل الاساسي للمدرب لامبارد في اغلب مبارياته بمختلف المسابقات الرسمية .

و كان تشيلسي محروما من التعاقدات في الانتقالات الصيفية للعام المنصرم قبل ان يرفع عنه الفيفا العقوبة في الميركاتو الشتوي المنصرم و لذلك يخطط لامبارد الى طلب رصد ميزانية ضخمة من قبل المالك و الرئيس الروسي رومان ابراموفيتش للقيام بتعاقدات من شانها تعزيز صفوف الفريق و رفع قدرته التنافسية الموسم القادم.