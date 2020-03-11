جماهير أتلانتا تتبرع ب 40 الف يورو للمستشفيات المحلية بهدف التصدي لكورونا

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تبرعت مجموعة روابط مشجعي نادي اتالانتا بيرغام الايطالي ب40 الف يورو للمستشفيات المحلية في المدينة مساهمة منها في التصدي لفيروس فيرونا المستجد الذي يعرف انتشارا واسعا و سريعا في ايطاليا جعل المباريات تلعب بابواب موصدة .

و قالت مجموعة تابعة روابط محبي النادي الايطالي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : ان الاموال التي كانت ستنفق في تنقلهم الى اسبانيا لتشجيع الفريق في مباراته امام فالانسيا و التي اعيدت اليهم تم التبرع بها الى المستشفيات لمساعدتها على التكفل بالمصابين بالفيروس على الشفاء.

كما عبرت الروابط عن تعاطفها مع من وصفتهم بالأبطال الذي يبذلون جهودا مضنية من اجل التصدي للفيروس الذي انتشر في البلد و يهدد صحة الجميع.

وكان اتالانتا قد انتصر في لقاء الذهاب لحساب منافسات الدور الثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا بأربعة اهداف مقابل هدف واحد و قرر الاتحاد الاوروبي اجراء لقاء الاياب في اسبانيا بدون حضور الجماهير ضمن الاجراءات الاحترازية لوقف تفشي فيروس كورونا في العالم.

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