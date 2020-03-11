كل مباريات المرحلة 26 من الدوري الألماني من دون جمهور

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ستقام كل مباريات المرحلة 26 من الدوري الألماني لكرة القدم نهاية الأسبوع الحالي من دون جمهور بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان الأربعاء عن التحاق مباراة لايبزيغ وضيفه فرايبورغ بركب هذه الإجراءات.

وتتالت الإعلانات عن منع المشجعين من حضور مباريات البوندسليغا، وأبرزها أبرزها "دربي" الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه السبت، بعد تأكيد رابطة الدوري انها ستترك هذا الأمر بين يدي السلطات المحلية.

وأتى آخر إعلان عن ذلك من المدير الرياضي للايبزيغ أوليفر مينتسلاف الذي أشار الى انه "على رغم تسجيل عدد محدود جدا من الحالات في منطقة لايبزيغ، نريد تقليل الخطر الصحي الى الحد الأدنى".

ويأتي ذلك غداة سماح لايبزيغ لمشجعيه بحضور مباراته ضد ضيفه توتنهام الإنكليزي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي تأهل بنتيجتها الى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه (فاز إيابا 3-صفر بعد تفوقه ذهابا بهدف نظيف).

ويشمل إجراء منع الجمهور في ألمانيا أيضا مباراة المتصدر وبطل المواسم السبعة الماضية بايرن ميونيخ، مع مضيفه أونيون برلين السبت.

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وتنطلق المرحلة السادسة والعشرين الجمعة بمباراة فورتونا دوسلدورف وضيفه بادربورن، وتختتم الإثنين بين فيردر بريمن وضيفه باير ليفركوزن.

وانضمت مباريات الدوري الألماني بذلك الى إسبانيا وفرنسا اللتين أعلنتا منع المشجعين من حضور المنافسات المحلية في المرحلتين المقبلين على الأقل، بينما أوقفت إيطاليا، أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالفيروس، كامل النشاط الرياضي حتى الثالث من نيسان/أبريل المقبل.

ولم تتأثر حتى الآن مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز بالاجراءات، لكن تم إرجاء مباراة أرسنال ومانشستر سيتي التي كانت مقررة مساء الأربعاء، بعد عزل عدد من لاعبي النادي اللندني إثر احتكاكهم مع مالك نادي أولمبياكوس اليوناني فانغيليس ماريناكيس الذي أعلن إصابته بالفيروس، على هامش مباراة الفريقين ضمن مسابقة "يوروبا ليغ" أواخر شباط/فبراير.

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