شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..مواجهات الزمالك و الرجاء البيضاوى قبل نصف نهائي دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الزمالك في الحصول على بطاقة التأهل إلى نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا ، بالتغلب على الترجى التونسى في ربع نهائي البطولة الأفريقية ، بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتى الذهاب و العودة ، حيث فاز في الذهاب 3/1 و خسر في الإياب 1/0 ليصعد لدور قبل النهائي لأول مرة منذ نسخة 2016 التي كان وصيفا لها خلف صن داونز . ومن المقرر ان يلتقى مع الرجاء البيضاوى في نصف نهائي البطولة أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل في لقاء الذهاب بالمغرب بينما يقام لقاء العودة يوم 8 أو 9 مايو ، نرصد في الفيديو التالى تاريخ مواجهات مع الأندية المغربية وأيضا أمام الرجاء .. -الزمالك واجه الأندية المغربية :19 مرة -فاز الزمالك :11 مرة -تعادل : 5 مباريات خسر :3 مباريات أول مواجهة للزمالك أمام الأندية المغربية : الجيش الملكي عام 1985 أخر مواجهة : نهضة بركان نهائي الكونفدرالية 2019 حقق الزمالك بطولتين علي حساب الأندية المغربية Advertisements دورى الأبطال أمام الرجاء والسوبر الأفريقي أمام الوداد - التقى الزمالك مع الرجاء البيضاوى : 4 مرات مرتان في دوري الأبطال مرتان في البطولة العربية دورى الأبطال, الزمالك - فاز الزمالك على الفريق المغربى مرتين - خسر الزمالك من الرجاء : مرة واحدة - تعادل سلبياً مرة واحدة الزمالك سجل 3أهداف في مرمي الرجاء والرجاء سجل 3أهداف في مرمي الزمالك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو ..مواجهات الزمالك و الرجاء البيضاوى قبل نصف نهائي دورى الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.