شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى عن قائمة الفريق التى ستسافر اليوم إلى الإسكندرية للدخول بمعسكر مغلق، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا الخميس بالجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت القائمة كلا من :-

محمد أبو جبل - محمد عواد - محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى

محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - حازم إمام - أحمد عيد في خط الدفاع

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طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم أوباما - محمد حسن - كريم بامبو - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - محمد عنتر - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي في خط الوسط

مصطفى محمد - كابونجو كاسونجو - عمر السعيد في خط الهجوم

من ناحية أخرى استقر الفرنسي كارتيرون المديرالفنى للزمالك على إراحة بعض اللاعبين الأساسيين خلال المباريات المقبلة فى الدورى والتى تبدأ غدًا بمواجهة الاتحاد السكندرى باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدورى، وذلك بعد حالة الإرهاق الشديدة التي سيطرت على بعضهم من كثرة الارتباطات مؤخرًا في بطولات السوبرين الأفريقى والمحلى ودورى الأبطال الأفريقى والسفريات المستمرة، ويعد أبرز اللاعبين الذين سيدخلون التدوير لراحتهم من الاجهاد محمد أبو جبل حارس المرمي، ومحمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي ومصطفى محمد .

وقرر كارتيرون إقامة معسكر ممتد بداية من اليوم، لخوض مباراة الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها غدًا، ويستمر لحين الانتهاء من مباراة المصرى البورسعيدى، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشرة من المسابقة المحلية، والتى ستقام يوم الأحد المقبل، ويدخل المعسكر بالإسكندرية جميع لاعبي الزمالك الجاهزين لخوض المباراتين باستثناء المصابين واللاعبين الذين سيغيبون للإيقاف.