شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق أبوابه الخميس والجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإذاعة الداخلية لنادي الزمالك، أن النادي لن يستقبل أعضاءه يومي الخميس والجمعة نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

من ناحية أخري قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصدر اتحاد الكرة المصرى قرارًا عاجلاً بشأن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى، والتى كان مقررًا إقاماتها غدًا الخميس، فى تمام السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس على استاد المكس بالإسكندرية.

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كان مقرر أن تقام غدًا الخميس 4 مباريات نادى مصر والإنتاج الحربى على استاد الكلية الحربية ومباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على استاد الجيش بالسويس ومباراة مصر المقاصة وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى على ستاد المكس بالإسكندرية في ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام ، قبل أن يستقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل المباريات.

كما كان مقرر أن تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى في تمام السابعة والنصف مساء غدا الخميس على استاد المكس بالإسكندرية في مواجهة يدخلها الفارس الأبيض بمعنويات مرتفعة بعد أن حصد بطاقة التأهل للدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأفريقى بعد الفوز على الترجى التونسى 3-2 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب ليضرب موعداً مع الرجاء المغربى في نصف النهائي الافريقى المرتقب .

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 17 مباراة.

قررت إدارة القطاعات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباريات دورى الجمهورية مواليد 2001 و2003 و2004، لسوء الأحوال الجوية، خلال الأيام الثلاثة القادمة، حفاظا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة بالبطولات.