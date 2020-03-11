شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء جميع التدريبات بالاتحاد السكندرى يومى الخميس والجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى إلغاء جميع التدريبات بمقر النادى بالشاطبى يومى الخميس والجمعة المقبلين، بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة، كما تم تأجيل حفل تكريم الأمهات المثاليات الذى كان مقرر له السبت المقبل إلى موعد آخر لنفس السبب.

جاء ذلك بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتعليق الفعاليات التى تتطلب تجمعات جماهيرية للمواطنين، فى إطار خطة الدولة لإتخاذ بعض الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

يستضيف غدا الخميس المقبل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف نظيره الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى ختام مواجهات الجولة الثامنة عشر للدورى باستاد حرس الحدود فى مواجهة من العيار الثقيل.

ويدخل الاتحاد السكندرى المباراة فى المركز الخامس برصيد 28 نقطة جمعهم من اللعب 17 لقاء فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر 4، أحرز لاعبوه 17 هدفا ومنى مرماه بـ13 هدفا، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 16 مباراة فاز في 9 وتعادل 4 وخسر 3 مواجهات أحرز لاعبوه 22 هدفا وعليه 13 هدفا.

وبالنظر إلى المواجهات المباشرة بين المديرين الفنيين، جمع بينهما لقاءين من قبل موسم 2016 – 2017 عندما كان يتولى طلعت يوسف القيادة الفنية لبتروجت، بينما كان يقود كارتيرون وادى دجلة.

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ونجح طلعت يوسف، في الفوز بالمواجهة الأولى (1-0). ، بينما استطاع المدرب الفرنسي الثأر من طلعت يوسف بنفس النتيجة، وكان محمود علاء مدافع الزمالك الحالى، هو صاحب هدف المباراة الوحيد لوادى دجلة.