شكرا لقرائتكم خبر عن الحمام المطروحى يهزم الرجاء برباعية ويجدد آماله فى البقاء بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الحمام المطروحى فوزا كبيرا على شقيقه الأكبر الرجاء بأربعة أهداف مقابل هدف في ختام مباريات الجولة السابعة عشر بدورى القسم الثانى لحساب المجموعة الثالثة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الحمام إلى 20 نقطة وارتقى للمركز التاسع وجدد آماله في المنافسة على البقاء بدورى القسم الثانى، بينما تجمد رصيد أبناء مطروح عند 26 نقطة في المركز الخامس للمسابقة .

Advertisements

وأسفرت مباريات الجولة السابعة عشرة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى عن العديد من المفاجآت بعد تحقيق غزل المحلة لأغلى ثلاث نقاط بالفوز على ملعبه بهدف مقابل لا شىء على حساب المتصدر دمنهور ليقفز للمركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة بينما تجمد رصيد أبناء البحيرة عند 33 نقطة وما زال في المركز الأول.

وجاءت باقى نتائج المجموعة بتعادل دكرنس وفاركو بهدفين لمثليهما ليرتفع رصيد الأول إلى 26 نقطة في المركز السابع، بينما ارتفع رصيد الثانى إلى 32 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المحلة، في الوقت الذى واصل فيه المنصورة سلسلة نتائجهم الجيدة في الدور الثانى وفازوا على بيلا بثلاثية نظيفة رافعين رصيدهم إلى 30 نقطة في المركز الرابع للمسابقة.

في الوقت نفسه استعاد فريق الأولمبى عافيته في اللقاء الأول لأحمد سارى كمدير فنى للفريق وحقق فوزًا غاليا على بلدية المحلة بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 19 نقطة وما زال في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد البلدية إلى 22 نقطة في المركز الثامن، كما استمر أبوقير للأسمدة بقيادة أحمد الكأس في صحوته منذ قدوم الأخير على رأس القيادة الفنية للفريق ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس للمجموعة بينما تجمد رصيد مالية كفر الزيات عند 5 نقاط.