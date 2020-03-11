شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يؤجل تجارب المنتخب وبطولة القطاعات لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى تأجيل تجارب المنتخب، التى كان مقرر إقامتها الأسبوع المقبل، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

كما قرر الاتحاد تأجيل بطولة القطاعات، التى كان مقرر إقامتها فى الفترة من 12 إلى 19 مارس إلى موعد يتم تحديده فيما بعد طبقا لظروف حجز الصالات، لسوء أحوال الطقس أيضا، وقام الاتحاد بإخطار الفروع والأندية وكل مراكز الشباب المشاركين فى أنشطة الاتحاد.

كان الاتحاد الدولى للكاراتيه قرر إلغاء منافسات بطولة الدورى العالمى، التى كان مقرر إقامتها يومى الخميس والجمعة المقبلين بمدينة الرباط بالمغرب، بسبب فيروس كورونا.

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وتلقى الاتحاد المصرى للعبة، برئاسة محمد الدهراوى، خطاباً من نظيره الدولى بإلغاء البطولة، رغم أنها كانت ضمن بطولات الرانك، والذى يساهم فى التأهل للأولمبياد.

من جهته، أكد محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه أن البطولة كانت تدخل ضمن الرانك العالمى، ولكن بعد إلغائها يدرس الاتحاد الدولى للعبة احتساب بطولة البريميرليج التى ستقام فى إسبانيا مايو المقبل ضمن الرانك، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بذلك، حيث إن الامر مجرد اقتراحات .

يذكر أن الكاراتيه يشارك فى بطولة فرنسا المؤهلة للأولمبياد، و التى تقام مايو المقبل أيضا عقب بطولة إسبانيا.

وكان عدد من الحكام المصريين حصلوا على الشارة الدولية على هامش بطولة البريميرليج الدولية، التى أقيمت بالإمارات، وهم كل من عاطف صابر، محمود هاشم، هشام الصادق، سمر عبد الله، وليد حمد لله، أحمد حمدى، سامح محمد، محمود عباس رفاعى، وبسام محمود.