شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبلغ لاعبيه بتأجيل مباراة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولو الزمالك لاعبى الفريق بعدم السفر للإسكندرية بعدما تلقى مسئولى الزمالك إخطارا بتأجيل مباراة الاتحاد السكندرى، المقرر لها غدا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة تأجيل مباريات الجولة الـ18 للدورى بسبب سوء الأحوال الجوية، والخوف على حياة المواطنين بعد البيانات الرسمية من قبل هيئة الأرصاد الجوية، على أن يعلن اتحاد الكرة بصورة رسمية خلال ساعات.

وكان من المقرر أن تقام غداً الخميس 4 مباريات نادى مصر والإنتاج الحربى على ستاد الكلية الحربية ومباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على ستاد الجيش بالسويس ومباراة مصر المقاصة وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى على ستاد المكس بالإسكندرية في ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد اعلن قائمة المباراة والتي ضمت كل من :

Advertisements

محمد أبو جبل - محمد عواد - محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى

محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - حازم إمام - أحمد عيد في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم أوباما - محمد حسن - كريم بامبو - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - محمد عنتر - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي في خط الوسط

مصطفى محمد - كابونجو كاسونجو - عمر السعيد في خط الهجوم.