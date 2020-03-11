شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلى والجزيرة فى نصف نهائى دورى السلة لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة تأجيل كافة الأنشطة والمباريات المقرر لها غدا، وعلى رأسها مباراة الأهلى والجزيرة فى الجولة الثالثة من مباريات BEST OF 5 والتى كان مقرر إقامتها فى السادسة من مساء غدًا الخميس نظرا لسوء الأحوال الجوية.

كما قرر الاتحاد تأجيل مهرجان 3/3، والذى كان مقر إقامته أيام الخميس والجمعة والسبت، لسوء الأحوال الجوية أيضا، ومن المقرر أن يستأنف اتحاد كرة السلة نشاطه الأسبوع المقبل، بشكل طبيعى.

و قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

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قرر مسئولو اتحاد الكرة تأجيل مباريات الجولة الـ18 للدورى بسبب سوء الأحوال الجوية، والخوف على حياة المواطنين بعد البيانات الرسمية من قبل هيئة الأرصاد الجوية، على أن يعلن اتحاد الكرة بصورة رسمية خلال ساعات.

وكان من المقرر أن تقام غداً الخميس 4 مباريات نادى مصر والإنتاج الحربى على ستاد الكلية الحربية ومباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على ستاد الجيش بالسويس ومباراة مصر المقاصة وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى على ستاد المكس بالإسكندرية فى ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام.