شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن مباراة الزمالك والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اتحاد الكرة المصرى قرارا عاجلا بشأن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى، والتى كان مقرر إقاماتها غدا الخميس، فى تمام السابعة والنصف مساء غدا الخميس على استاد المكس بالإسكندرية.

لمعرفة قرار اتحاد الكرة قرار بشأن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

كان مقرر أن تقام غداً الخميس 4 مباريات نادى مصر والإنتاج الحربى على استاد الكلية الحربية ومباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على استاد الجيش بالسويس ومباراة مصر المقاصة وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى على ستاد المكس بالإسكندرية في ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام ، قبل أن يستقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل المباريات.

كما كان مقرر أن تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى في تمام السابعة والنصف مساء غدا الخميس على استاد المكس بالإسكندرية في مواجهة يدخلها الفارس الأبيض بمعنويات مرتفعة بعد أن حصد بطاقة التأهل للدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأفريقى بعد الفوز على الترجى التونسى 3-2 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب ليضرب موعداً مع الرجاء المغربى في نصف النهائي الافريقى المرتقب .

Advertisements

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 17 مباراة.

قررت إدارة القطاعات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباريات دورى الجمهورية مواليد 2001 و2003 و2004، لسوء الأحوال الجوية، خلال الأيام الثلاثة القادمة، حفاظا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة بالبطولات.

ووفقا لذلك سيتم تأجيل مباريات الجولة (22) من دورى الجمهورية مواليد 2004، التى كان مقررا لها غدا الخميس إلى موعد سيتم تحديده لاحقا بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة غداً.

كما تقرر تأجيل مباريات الجولة (28) مواليد 2003 التى كان مقررا لها السبت 14 مارس، لتقام الثلاثاء 17 مارس.

كذلك سيتم تأجيل مباريات الجولة (29) لدوري الجمهورية مواليد 2001 التي كان مقررا لها الجمعة 13 مارس، لتقام الإثنين 16 مارس.