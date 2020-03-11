شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى راحة غدا ويستأنف تدريباته الجمعة استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى الحصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة على أن يعود اللاعبين لإستثناف تدريباتهم بعد غدا الجمعة بعد تأجيل لقاء الفريق أمام حرس الحدود غدا في الجولة الثامنة عشر للدورى .

ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة الزمالك يوم الاحد المقبل في المباراة المقررة بينهما يوم الأحد المقبل بإستاد حرس الحدود والمؤجلة بينهما من الجولة الـ14 للمسابقة .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

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وكشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن حقيقة إقالة طارق العشري، المدير الفني للفريق، قائلاً : "طارق العشري لسة متولي منصبه حديثا، وأنباء اقالته أمر عار من الصحة تماما، ومجرد تكهنات من السوشيال ميديا".

جاء ذلك بعد خروج المصرى من الكونفيدرالية الأفريقية بعد خسارته أمام نهضة بركان بنتيجة 3 / 2 في مجموعة اللقاءين بدور الثمانية للبطولة .

واحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى