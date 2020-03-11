شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباريات دورى الجمهورية لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة القطاعات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباريات دورى الجمهورية مواليد 2001 و2003 و2004، لسوء الأحوال الجوية، خلال الأيام الثلاثة القادمة، حفاظا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة بالبطولات.

ووفقا لذلك سيتم تأجيل مباريات الجولة (22) من دورى الجمهورية مواليد 2004، التى كان مقررا لها غدا الخميس إلى موعد سيتم تحديده لاحقا بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة غداً.

Advertisements

كما تقرر تأجيل مباريات الجولة (28) مواليد 2003 التى كان مقررا لها السبت 14 مارس، لتقام الثلاثاء 17 مارس.

كذلك سيتم تأجيل مباريات الجولة (29) لدوري الجمهورية مواليد 2001 التي كان مقررا لها الجمعة 13 مارس، لتقام الإثنين 16 مارس.

كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه لا نية لتأجيل مباراة الاتحاد السكندري والزمالك بالدوري المقرر لها مساء بعد غدٍ الخميس باستاد المكس في الدوري الممتاز بسبب سوء الطقس المحتمل، وقال مسئولو اتحاد الكرة إنه لا نية لتأجيل المباراة كما يردد البعض، موضحين أن القرارات من هذا النوع تكون من صلاحيات الحكم لو رأي أن الظروف لن تسمح بإقامة المباراة، وتابع مسئولو الجبلاية أنه إذا اتخذ الحكم قراره بعدم إقامة المباراة ففي هذه الحالة تحدد إدارة المسابقات موعد جديد حسب اللائحة.