شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الخطوات الاحترازية ضد «كورونا»..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النادى الأهلى فى اتخاذ الخطوات الاحترازية ضد فيروس كرونا حيث عقد العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى اجتماعا مطولا ظهر اليوم مع مديرى الأفرع؛ اللواء محمود الفيشاوى مدير فرع الشيخ زايد وخالد مرسى مدير مقر الجزيرة وأحمد النحاس القائم بأعمال مدير فرع مدينة نصر.

وشارك فى الاجتماع ايضا الدكتور طارق النيدانى نائب مدير اللجنة الطبية بالاهلى والدكتور مدحت عليوة مدير العيادة الطبية بمدينة نصر ورؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضى وريم الدسوقى مدير العلاقات العامة ووائل محمدى مدير شئون العاملين ومحمد جابر مدير المشتريات وذلك من أجل بحث سبل التصدى لفيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة القاهرة.

وشهد الاجتماع التطرق لكافة التفاصيل الخاصة بطرق الوقاية من فيروس “كورونا”؛ سواء فيما يتعلق بأعضاء النادى أو اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين بجميع الفروع بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة التى تحافظ على سلامة الجميع داخل النادى من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الخطوط العريضة التى تحمى كل من ينتمى للنادى سواء كانوا أعضاء أو لاعبين فى الفرق الرياضية من الإصابة بفيروس كورونا من خلال اتباع الإجراءات الطبية السليمة التى توفر الحماية للجميع وتحافظ على سلامتهم.

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وتشمل هذه الخطوات الاحترازية عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادى سواء فى الصالات الرياضية أو الجيم وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة كافة المنشآت والأفراد من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدى أثناء الدخول من البوابات النادى وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والمنافذ مع عدم استخدام أكواب الزجاج.

وتتضمن الخطوات الاحترازية أيضا حملات التوعية للجميع داخل النادى من خلال عقد ندوات طبية فى الأماكن المفتوحة وملصقات توعية من خلال اللجنة الطبية بالنادى وكذلك الاستعانة بأطباء الفرق المختلفة فى توعية الأجهزة الفنية واللاعبين مع توفير جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة طبقا للإجراءات الوقائية بدافع الحفاظ على الأعضاء واللاعبين والمدربين وجميع الأجهزة المختلفة فى كل الألعاب، بالإضافة إلى العاملين داخل النادى.