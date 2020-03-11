شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نورذاد لاعبة طائرة هليوبوليس: هوايتى المسلسلات ومليش فى المطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم فى برة الملعب هى نورزاد أكرم لاعبة طائرة هليوبوليس تحت 19 سنة، وهى أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ مشاهدة المسلسلات.. بحبها جدا بصراحة وبحب أتفرج عليها باستمرار. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ مش بعرف أطبخ.. مليش فى المطبخ.

نورزاد من نجمك المفضل ؟ أحمد عز .. بحب كل أعماله . من مطربك المفضل ؟ تامر حسنى . Advertisements لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟ مش بشوف نفسى غير فى الرياضة.. ولو ملعبتش كرة طائرة كنت هلعب أى رياضة تانية.

نورزاد لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟ لا خالص .. بتجاهل دايما. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟ درة بحب شكلها وفساتينها. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟ الكاجوال .. بحبه أكتر وعملى أكتر.

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