سوبر كورة يكشف تفاصيل مواجهة مصر للبرازيل والأرجنتين فى وجود كرواتيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة تفاصيل مشاركة منتخبنا الأوليمبى فى دورة ودية، فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، والتى تنطلق فى يوليو المقبل.
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وقرر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، إعلان قائمة المنتخب يوم 18 مارس الجارى استعدادا للمعسكر المقبل، ضمن برنامج الإعداد قبل أولمبياد طوكيو 2020.
وأحال غريب ملف انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى إلى المنتخب الأوليمبى للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، إلى مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.
وتتيح اللوائح للمنتخب الأوليمبى ضم 3 لاعبين فوق السن للمشاركة فى الأولمبياد ويعد محمد صلاح أبرز المرشحين للانضمام، ويأتى من بعده محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى.
وأكد المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، طلب ملفا كاملا عن المنتخب الأوليمبى وكل ما يتعلق باللاعبين وبرنامج الإعداد للأولمبياد لدراسة موقف مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب الأول وليفربول فى أولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل.
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