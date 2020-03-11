بيان اتحاد الكرة: تأجيل مباريات الجولة الـ18 تماشيا مع قرار رئيس الوزراء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اتحاد الكرة بيان يعلن فيه عن تأجيل مباريات غداً الخميس فى الدوري بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة ، وجاء نص البيان كالتالي : "تماشيا مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار غد الخميس أجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة ، وبناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية .استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مباريات مسابقة الدوري الممتاز التي كان مقررا إقامتها غدا ضمن الجولة 18 للمسابقة".

وأشار مسئولو اتحاد الكرة أنه تحدد بالفعل المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة سوف يعلن عنها ضمن مواعيد الأسابيع المتبقية فور ورود الموافقات الأمنية.

قرر مسئولو اتحاد الكرة تأجيل مباريات الجولة الـ18 للدورى بسبب سوء الأحوال الجوية، والخوف على سلامة اللاعبين بعد البيانات الرسمية من قبل هيئة الأرصاد الجوية.

وكان مقرر أن تقام غداً الخميس 4 مباريات نادى مصر والإنتاج الحربى على استاد الكلية الحربية ومباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على استاد الجيش بالسويس ومباراة مصر المقاصة وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى على استاد المكس بالإسكندرية في ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام ، قبل أن يستقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل المباريات.