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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 12 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها جيرالدو يغيب عن الأهلى أسبوعين بعد إصابته بجزع فى الكاحل، اتحاد الكرة يتسلم قميص المنتخب الجديد أغسطس المقبل.

جيرالدو يغيب عن الأهلى أسبوعين بعد إصابته بجزع فى الكاحل

أجرى الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى أشعة على القدم بعد تعرضه لإصابة فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا فى إياب دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا يوم السبت الماضى، وكشفت الأشعة تعرض جيرالدو، لجزع فى الكاحل، يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تستمر أسبوعين، على أن يعود من جديد إلى المشاركة فى المران الجماعى وتجهيزه للمباريات الرسمية.

رسميا.. تأجيل مباريات الخميس بالدورى بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر مسئولو اتحاد الكرة تأجيل مباريات الجولة الـ18 للدورى بسبب سوء الأحوال الجوية، والخوف على حياة المواطنين بعد البيانات الرسمية من قبل هيئة الأرصاد الجوية.

ندوة طبية باتحاد الكرة لشرح طرق الوقاية من كورونا.. السبت

تعقد اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان ندوة طبية السبت المقبل، بمقر الجبلاية بالجزيرة ويحضرها الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للمنتخبات الوطنية من أجل شرح طرق الوقاية من فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس في الوسط الرياضى أو بين اللاعبين والرياضيين بشكل عام.

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معلول يخضع لبرنامج تأهيلي في الأهلي للتعافي من آلام الأمامية

يخضع علي معلول، لاعب الأهلي لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد معاناته من آلام في العضلة الأمامية، وفضّل الجهاز الطبي بالنادي منح معلول، الوقت الكافي للتعافي من آلام العضلة الأمامية التي اشتكى منها عقب نهاية مباراة صن داونز، التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في جنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

تغيير حكام لقاء الإسماعيلى والرجاء فى البطولة العربية.. أردنى بدلاً من سعودى

غير الاتحاد العربى لكرة القدم طاقم تحكيم مواجهة الإسماعيلى مع الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية"، حيث أخطر الاتحاد العربى النادى الإسماعيلى باختيار الحكم الدولى الأردنى أدهم مخادمة لإدارة اللقاء ويعاونه طاقم حكام جزائرى، مكون من المساعدين قوارى مقران، وزرهونى أكرم، والحكم الرابع إبراهيم لحلو، وعبيد شارف، وعبد الحق اتشعيلى، حكام فيديو.

فيديو.. وزير الرياضة: المباريات المحلية والأفريقية بدون جماهير ومنها مصر وتوجو

كشف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الأنشطة الرياضية فى مصر، لم يتم إلغاؤها أو تعليقها، بل مستمرة كما هى، فيما عدا التى تشهد تجمعات جماهيرية.

تسببت الإصلاحات التى تجرى على طرق الإسماعيلية بالإضافة لسوء الأحوال الجوية المتوقع لها غداً فى إجبار الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز على التحرك مبكراً للقاهرة فى تمام الواحدة والنصف ظهر غد الخميس استعداداً للوصول لمطار القاهرة واستقلال الطائرة المتوجهة للمغرب فى السابعة مساء استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى.