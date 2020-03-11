شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة 21 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها فى الخامسة مساء غد الخميس باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدورى.

وضمت قائمة المقاصة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دبش وحسني فتحي وأحمد محسن وعصام صبحي ومصطفى شبيطة وصلاح عاشور وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد كناريا وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي وعبد الله مجدي.

واختتم فريق المقاصة اليوم معسكر الإعداد المغلق بمدينة الإسماعيلية والذى استمر لمدة أسبوع، وخاض الفريق مرانه الختامى صباح اليوم، وعقب نهاية المران أعلن إيهاب جلال قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتي موعد مباراة أسوان.

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وعقد الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفنى، محاضرة بالفيديو للاعبى الفريق مساء أمس السبت، وذلك على هامش معسكرهم المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية.

وشهدت المحاضرة استعراض عدة مقاطع فيديو لفريق أسوان، والذي يستعد المقاصة لمواجهته، وقام إيهاب جلال وجهازه المعاون خلال المحاضرة بشرح مواطن القوة والضعف في فريق أسوان للاعبي المقاصة، وتحديد الأسلوب التكتيكي الأنسب لمواجهته.

وتغلب فريق مصر المقاصة على فريق شيكو المنصورة بنتيجة 3- صفر، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، على هامش المعسكر المغلق الذي يخوضه فريق المقاصة بمدينة الإسماعيلية.