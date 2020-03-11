شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لا مانع من إقامة مباراتى الأولمبى مع البرازيل والأرجنتين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن تفاصيل الجلسة التى جمعته مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، ومنها أهم متطلبات المنتخبات خلال الفترة المقبلة، خاصة المباراتين المقرر أن يخوضهما المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب أمام البرازيل والأرجنتين خلال الشهر الجارى.

كما تم التطرق إلى إمكانية البحث عن بدائل لمباريات المنتخب الأولمبى التى كان من المقرر خوضها ضمن خطة الإعداد لطوكيو 2020.

وقال صبحى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الوزارة لا تمانع فى إقامة مباراتى البرازيل والأرجنتين فى مصر خلال معسكر شهر مارس الجارى ، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

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كانت وزارة الرياضة قد أعلنت أن جميع المباريات ستقام بدون جماهير، سواء المحلية أو الأفريقية، وفيما يخص مباراة مصر وتوجو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا، ينطبق عليها نفس المبدأ العام ونفس القرار العام، بما لا يخالف قرار مجلس الوزراء.

وأشار وزير الرياضة إلى أن كل القرارات التى اتخذتها الوزارة بناء على قرار مجلس الوزراء بسبب فيروس كورونا، تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية، وحفاظا على الجماهير وسلامتهم.

ويستعد الفراعنة لمواجهة توجو يومى 26 و29 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر في المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة.