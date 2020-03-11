شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. تأجيل مباريات الخميس بالدورى بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اتحاد الكرة تأجيل مباريات الجولة الـ18 للدورى بسبب سوء الأحوال الجوية، والخوف على حياة المواطنين بعد البيانات الرسمية من قبل هيئة الأرصاد الجوية.

وكان مقرر أن تقام غداً الخميس 4 مباريات نادى مصر والإنتاج الحربى على استاد الكلية الحربية ومباراة حرس الحدود والمصرى البورسعيدى على استاد الجيش بالسويس ومباراة مصر المقاصة وأسوان على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة الزمالك والاتحاد السكندرى على استاد المكس بالإسكندرية في ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام ، قبل أن يستقر مسئولو اتحاد الكرة على تأجيل المباريات.

وكان مقرر أن تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى تمام السابعة والنصف مساء غدا الخميس على استاد المكس بالإسكندرية فى مواجهة يدخلها الفارس الأبيض بمعنويات مرتفعة، بعد أن حصد بطاقة التأهل للدور قبل النهائى لدورى الأبطال الأفريقى بعد الفوز على الترجى التونسى 3-2 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب ليضرب موعداً مع الرجاء المغربى فى نصف النهائى الأفريقى المرتقب .

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة من 16 مباراة، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 17 مباراة.

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وقررت إدارة القطاعات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباريات دورى الجمهورية مواليد 2001 و2003 و2004، لسوء الأحوال الجوية، خلال الأيام الثلاثة القادمة، حفاظا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة بالبطولات.

ووفقا لذلك سيتم تأجيل مباريات الجولة (22) من دورى الجمهورية مواليد 2004، التى كان مقررا لها غدا الخميس إلى موعد سيتم تحديده لاحقا بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة غداً.

كما تقرر تأجيل مباريات الجولة (28) مواليد 2003 التى كان مقررا لها السبت 14 مارس، لتقام الثلاثاء 17 مارس.

كذلك سيتم تأجيل مباريات الجولة (29) لدورى الجمهورية مواليد 2001 التى كان مقررا لها الجمعة 13 مارس، لتقام الاثنين 16 مارس.