شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يتقدم بأوراقه للحصول على عضوية الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم رامى ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الأرواق المطلوبة للحصول على عضوية النادى، وذلك خلال مقابلة جرت معه أمس فى اجتماع اللجنة الذى عقد بمقر النادى بالجزيرة.

وشهدت الفترة الأخيرة إقبالا كثيفا من الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي، للإستفادة من الطفرة الإنشائية الهائلة في جميع الأفرع، قبل الزيادة التي تطبق بشكل رسمي بداية من شهر أبريل المقبل، حيث ترتفع العضوية العامة من 500 ألف إلى 750 ألف جنيه، وزيادة العضوية بفرع الشيخ زايد من 175 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وزيادة العضويات بفرع التجمع من 200 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

Advertisements

وكثفت لجنة العضوية بالنادي الأهلي، برئاسة ابراهيم الكفراوي وعضوية طارق قنديل، عضوي مجلس الإدارة، جلساتهم بمقر النادي بالجزيرة لإستقبال الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي " العضوية العامة، وعضوية الفروع"، قبل الزيادة المقرر لها أول أبريل المقبل.

ويشهد النادي طفرة إنشائية هائلة في جميع الأفرع بما يلبي طموحات وأعضاء النادي ويتاسب مع رغبتهم ويلبي احتياجاتهم إلى جانب أماكن النادي الأهلي وأفرعه التي تُعد الأفضل والأنسب من حيث التقسيم الجغرافي بين كل الأندية الموجودة، كما أن مساحة مقر النادى أو الأفرع تعد أيضًا الأنسب لممارسة جميع الأنشطة.