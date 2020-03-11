شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هذا الثنائى يتنافسان على المقعد الثالث فى عرين المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى الرتوش الأخيرة على قائمة اللاعبين المحليين قبل الإعلان عنها قبيل معسكر مباراتى توجو.

وأكد مصدر داخل جهاز المنتخب أن هناك منافسة شرسة على مقعد الحارس الثالث بعد الاستقرار على ضم الثنائى محمد الشناوى ومحمد أبو جبل.

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ويستعد منتخبنا لمواجهة توجو يومى 26 و29 مارس الجارى فى إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

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وكان الجهار الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل التى جاءت كالتالى:

أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى).

ويرسل الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطنى الاستدعاء الرسمى للأندية لضم هؤلاء اللاعبين طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجارى وهو موعد انطلاق المعسكر قبل 3 أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

واستبعد البدري 8 عناصر أخرى من المحترفين يأتي على رأسهم محمد النني نجم بشكتاش التركي والمنتقل إلى الفريق هذا الموسم على سبيل الإعارة من أرسنال، على الرغم من تألقه مع فريقه في الفترة الأخيرة، بجانب كل من أحمد المحمدي مدافع أستون فيلا الذى ساهم في قيادة فريقه إلى نهائي كأس رابطة المحترفين بصناعة هدف قاتل ضد ليستر سيتي لزميله تريزيجيه في نصف النهائي، بالإضافة إلى ثنائي اليونان علي غزال وعمرو وردة في لاريسا وكريم حافظ مدافع ملطية سبور التركي وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي وسام مرسي لاعب وسط ويجان الإنجليزي وحسين السيد مدافع الصفاقسي التونسي.