شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار يتيم.. كشف حساب حمادة صدقى أمام الأهلى قبل صدام الليلة مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستكون مباراة الأهلى مع سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام اللقاء الثانى عشر لحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة أمام ناديه الأهلى.

صدقى قاد أندية سموحة ووادى دجلة وإنبى والجونة أمام الأهلى فى 11 مباراة قبل صدام اليوم فاز المارد الأحمر بستة مواجهات وانتهت 4 لقاءات بالتعادل، فيما فاز فى مباراة واحدة وسجلت أندية صدقى في الشباك الأهلاوية 6 أهداف بينما تلقت 15 هدفاً أحمر.

وحقق حمادة صدقى انتصاره الوحيد على الأهلى في 15 يوليو 2014 حينما قاد سموحة للفوز على المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر، وسجل ثنائية الفريق السكندرى أحمد حمودى، بينما جاء هدف الأهلى عن طريق عماد متعب.

وفى الموسم الماضى خسر حمادة صدقى ذهاباً وإياباً أمام الاهلى حينما كان يقود فريق الجونة بنتيجة 2-1.

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ويتصدر فريق الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة حققها من 16 انتصارًا متتاليًا مسجلا 45 هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف، بينما يحتل فريق سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة جمعها من 5 انتصارات و9 تعادلات و3 هزائم.

ويسعى حمادة صدقى المدير الفني لسموحه إلى تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المواجهة بعد تحسن عروض الفريق وتحقيق الفوز في لقاء الجولة الأخيرة بالدورى أمام أف سى مصر بهدف مقابل لا شيء أحرزه صلاح محسن المعار من الأهلى للفريق السكندرى لمدة 6 شهور.

وأقام حمادة صدقى العديد من المباريات الودية لكسر الملل عند اللاعبين خلال الفترة الماضية خاصة وأن الفريق حصل على راحة تقارب الـ30 يوما بعد تأجيل لقائه أمام الزمالك في دور الستة عشر لكأس مصر نظرا لاشتراك الفريق الأبيض بلقائى الترجى التونسى في السوبر الأفريقي والأهلى بالسوبر المحلى ثم الترجى التونسى في مباراتى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يعتمد حمادة صدقى على عناصر الخبرة في تلك المباراة مثل الهانى سليمان في مركز حراسة المرمى ومن امامه رجب نبيل ومحمود عزت كثنائى دفاعى وأحمد فتوح في الجبهة اليسرى وفى الشق الهجومى سيعتمد على حسام حسن وفوزى الحناوى نظرًا لعدم مشاركة ثنائى الأهلى ناصر ماهر وصلاح محسن المعاران للفريق السكندرى حتى نهاية الموسم.