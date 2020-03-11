شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ بيراميدز وإنبى فى الدورى الممتاز قبل مواجهة بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد فريق بيراميدز تفوقاً هجوميا على نظيره إنبى قبل المواجهة التى تجمعهما فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء فى إطار الجولة الـ18 بالدورى ممتاز، حيث سجل لاعبو بيراميدز 27 هدفا مقابل 18 هدفا للفريق البترولى.

ويسعى الفريق البترولى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع الطلائع فى اللقاء المقدم من الجولة 19 للمسابقة، فيما فاز بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة، بينما يطمح بيراميدز في تحقيق الفوز لتأمين التواجد في المربع الذهبى .

وطالب حلمى طولان المدير الفني لانبى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات في الدوري لضمان الصعود للمربع الذهبى، ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام بيراميدز مكون من: "محمود جاد، علي فوزي، عبد الرحمن عامر، رامي صبري، أحمد شكري، أسامة جلال، محمد شريف، محمود قاعود، حميد ماو، محمد رزق، عبد الرحمن عماد".

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في المقابل يسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة خطة الزحف نحو القمة لتصحيح المسار بعد خسارة نقاط عديدة في الدور الأول للمسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام انبى مكون من: "المهدي سليمان، أحمد توفيق، طارق طه، عبد الله بكري، محمد ، دونجا، محمود حمادة، عبد الله السعيد، إبراهيم حسن، ولفريد كانون، جون أنطوى".

والتقى الفريقان قبل صدام اليوم فى 7 مواجهات، فاز إنبى مرتين وفاز بيراميدز مرتين وانتهت 3 مباريات بالتعادل بين الفريقين، وشهدت مباراة الدور الأول لدورى هذا الموسم بين الفريقين فوز بيراميدز برباعية دون رد سجلها عبد الله السعيد هدفين، وكل من عمر جابر، ومحمد فاروق سلامة هدفا وهو الفوز الأكبر فى تاريخ لقاءات الناديين معاً.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " بيراميدز و إنبى " في الدورى الممتاز بالجدول التالى :