شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة فايلر لمهاجم الأهلى قبل مواجهة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق بعدم التأثر بالضغوط وردود أفعال السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، بعدما أهدر فرصة سهلة فى مباراة صن داونز الأخيرة ببطولة أفريقيا، وطلب المدير الفنى من اللاعب السنغالى بعدم الانسياق وراء هذا الجدل الذى قد يؤثر سلباً على تركيزه فى الملعب، خاصة أنه يثق تماماً في قدراته وأمكانياته التهديفية.

وأكد فايلر للمهاجم السنغالى أنه يؤدى بشكل جيد فى التدريبات وعليه أن يواصل العمل والتركيز بهدف زيارة شباك المنافسين دون أن يتأثر بمن يتحدث عن إهداره للفرص لأن التركيز في الملعب هو السبيل الوحيد لتألق اللاعب وإثبات نفسه مع الفريق.

على صعيد متصل ينوى رينيه فايلر استمرار الدفع بالسنغالى آليو بادجى أساسياً فى مباراة الفريق أمام سموحة اليوم بالدورى ليواصل المشاركة أساسياً للمباراة الثانية على التوالى.

وشارك آليو بادجي أساسياً في مباراة صن داونز السبت المقبل بجنوب أفريقيا بدورى أبطال أفريقيا ورغم أنه لم يُقدم أداء جيد وأهدر فرصة سهلة إلا أن المدرب السويسري يرغب في استمرار الدفع باللاعب السنغالي أمام سموحة الليلة.

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ويبدو التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة سموحة اليوم ، مكوّن من :محمد الشناوي ،محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة، وليد سليمان وأليو بادجي.

وتقام مباراة الأهلى وسموحة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، الأهلي صاحب لقب أقوى خط دفاع في تاريخ الدوري عندما استقبلت شباكه هدفين فقط على مدار موسم 1974-1975 بالإضافة إلى موسم 2005-2006 والذي شهد استقبال شباك الأهلي إلى 6 أهداف فقط، وفي الموسم الجاري استقبلت شباك الأهلي 3 أهداف فقط، جاءت بواقع هدف في مباراة بيراميدز، وآخر في لقاء أسوان وثالث في مباراة نادي مصر، وما زال الفريق الأحمر أمامه الفرصة للتغلب على موسم 2005، والحفاظ على نظافة الشباك في المباريات المقبلة.

حصد هجوم النادي الأهلي لقب أقوى خط هجوم في تاريخ الدوري العام كالأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري، وذلك عندما نجح خط هجوم النادي الأهلي في تسجيل 75 هدفًا في الموسم قبل الماضي 2017-2018، وحتى الآن سجل لاعبو القلعة الحمراء 45 هدفًا ويحتاج مهاجمو الفريق الأحمر للحفاظ على هذا المعدل التهديفي في المباريات المتبقية لتخطى رقم الموسم قبل الماضي.

الفوز على سموحة يضمن للأهلي الابتعاد أكثر بقمة الدوري العام، في رحلة تأمين اللقب الخامس على التوالي بعدما سبق أن حصد الفريق الأحمر أربع ألقاب خلال المواسم الأربعة الماضية، وحصد اللقب رقم 42 في تاريخ القلعة الحمراء.