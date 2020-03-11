شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وسموحة الليلة فى الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب جمهور الأهلى مباراة سموحة المقرر لها اليوم فى الجولة الـ18 للدورى الممتاز، خاصة أن أول لقاء يخوضه الأحمر عقب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقى، فى التقرير التالى نرصد أهم التساؤلات الخاصة بمباراة الأهلى وسموحة وإلى التفاصيل:

س: ماذا عن موعد ملعب ومباراة الأهلى وسموحة؟

ج: تقام مباراة الأهلى وسموحة فى السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة فى الجولة الـ18 لبطوبلة الدورى الممتاز.

س: ماذا عن موقف الأهلى وسموحة فى جدول الدورى قبل لقاء الليلة؟

ج: الأهلى يحتل قمة الدورى برصيد 48 نقطة جمعها من 16 مباراة خاضها فى الدورى، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة من 17 مباراة خاضها بالدورى حتى الآن.

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س: ماذا عن دفاع وهجوم الأهلى وسموحة قبل لقاء الليلة؟

ج: هجوم الأهلى الأفضل فى الدورى حيث سجل لاعبوه 45 هدفا، كما أن دفاعه هو الأقوى بعدما استقبل الأحمر 3 أهداف فقط أما سموحة فقد سجل 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

س: ما غيابات الأهلي أمام سموحة؟

ج: خرج ما يقرب من 12 لاعبًا من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للأهلى فى مباراة سموحة لأسباب مختلفة، حيث يغيب كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايي وكهربا بسبب الإيقاف على خلفية أحداث مباراة السوبر، فيما يغيب للإجهاد كل من على معلول ومحمود متولي ويغيب للإصابة، كل من: الأنجولي جيرالدو ورمضان صبحي وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحمدي فتحي، فيما يغيب لأسباب فنية، شريف إكرامي وصالح جمعة.

فيما جاءت قائمة الأهلي للمباراة على النحو التالي: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – علي لطفي - رامي ربيعة – محمد هاني – أيمن أشرف – محمود وحيد – أحمد فتحي_أليو ديانج –وليد سليمان – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسام عاشور – عربي بدر _مروان محسن – أليو بادجي.