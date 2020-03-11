شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير حكام لقاء الإسماعيلى والرجاء فى البطولة العربية.. أردنى بدلاً من سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غير الاتحاد العربى لكرة القدم طاقم تحكيم مواجهة الإسماعيلى مع الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية"، حيث أخطر الاتحاد العربى النادى الإسماعيلى باختيار الحكم الدولى الأردنى أدهم مخادمة لإدارة اللقاء ويعاونه طاقم حكام جزائرى، مكون من المساعدين قوارى مقران، وزرهونى أكرم، والحكم الرابع إبراهيم لحلو، وعبيد شارف، وعبد الحق اتشعيلى، حكام فيديو.

وقال صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى إن ناديه تلقى إخطاراً فى البداية بتعيين الحكم السعودى تركى آل خضير، على أن يُعاونه كل من بدر الشمرانى ومحمد مكى على العبكرى، بالإضافة لماجد محمد الشمرانى حكمًا رابعاً ثم عاد الاتحاد العربى وقام بتعيين طاقم تحكيم جديد للمباراة.

Advertisements

وتطير غداً الخميس بعثة النادى الإسماعيلى إلى مدينة كازابلانكا المغربية استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى البطولة العربية، المقرر لها الأحد المقبل، ومن المقرر أن يترأس بعثة الدراويش محمد الكلية أمين صندوق النادى، ويحتاج الدراويش فى مواجهة الرجاء لتحقيق أى فوز أو أى تعادل من أجل ضمان التأهل إلى نهائى البطولة العربية لأول مرة منذ 16 عامًا.

مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وأخطر الاتحاد العربى لكرة القدم النادى الإسماعيلى بإقامة مباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية بدون جمهور، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).