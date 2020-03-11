رسميا.. تأجيل مباراتي روما وإنتر بالدوري الأوروبي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل مباراتي روما وإنتر ميلان الايطاليين بالدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يحل روما ضيفًا على اشبيليه مساء غد الخميس ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي، بينما يحل خيتافي ضيفًا على إنتر ميلان على ملعب سان سيرو ضمن الجولة ذاتها.

وقال يويفا في بيانه: "نظرًا للقيود التي فرضتها السلطات الإسبانية بشأن السفر من وإلى إيطاليا، تقرر تأجيل مباراتي روما واشبيليه، إنتر ميلان وخيتافي بالدوري الأوروبي".

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جاء قرار يويفا بتأجيل المباراتين بسبب سوء الأوضاع في إيطاليا بعدما تفشى فيروس كورونا داخل أرجاء الدولة.

وكان نادي روما قد أعلن اليوم الأربعاء، عدم استطاعته السفر إلى إسبانيا بعد عدم الحصول على تصريح من السلطات لهبوط الطائرة في الأراضي الإسبانية.

جدير بالذكر أن السلطات الإسبانية كانت قد اتخذت قرارًا بمنع السفر من وإلى إيطاليا بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.