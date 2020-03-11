تقارير مغربية تكشف.. أين يقام نهائي دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن ملعب "جابوما" بالكاميرون الأقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية (2019-2020).

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن في وقت سابق عن ثلاثة ملاعب مرشحة لاستضافة نهائي الأبطال (طالع التفاصيل).

وأفادت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن "كاف" استقر على إسناد المباراة النهائية لملعب جابوما والذي يتواجد في العاصمة الكاميرونية "دوالا".

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وكشفت الصحيفة أن قرار "كاف" يأتي بسبب رغبتهم في إقامة النهائي على ملعب محايد لذا سيتم استبعاد ملعب "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء بجانب الملعب "الأوليمبي" برادس بسبب استضافته نهائي النسخة الماضية، والذي جمع بين الثنائي الترجي والوداد.

ومن المقرر أن يتخذ "كاف" القرار النهائي بشأن الملعب المستضيف لنهائي دوري الأبطال والملعب المستضيف لنهائي الكونفدرالية غدًا الخميس بناءً على المواصفات الفنية.

وشهدت البطولة وصول أربعة أندية عربية لدور نصف النهائي بواقع ناديين من مصر وهما القطبان الأهلي والزمالك بجانب الثنائي المغربي الرجاء والوداد البيضاويان.

وسيواجه الأهلي الوداد، بينما يقابل الزمالك منافسه الرجاء، حيث ستقام موقعة الذهاب أحد يومي 1 أو 2 مايو على أن تقام مباراة الإياب في مصر وتحديدًا على ملعب "ستاد القاهرة" أحد يومي 7 أو 8 من نفس الشهر.