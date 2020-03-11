الأهلي يعلق على وعد كاف بمنح لقب دوري الأبطال للوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على التصريحات السابقة التي سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي بشأن حصوله على وعد من الاتحاد الأفريقي للحصول على اللقب القاري بعد أحداث نهائي العام الماضي أمام الترجي التونسي.

المدير التنفيذي للأهلي قال في تصريحات عبر صحيفة "هسبورت" المغربية :" لا أهتم بهذه الأمور، ما يهمني أن تجرى مباراة الوداد في ظروف جيدة، وليتأهل الأفضل إلى النهائي".

وأضاف :"من سيكون الأفضل سيتأهل، يجب تكريس الصداقة بين الشعوب وليس لتحفيز مشاعر العداء".

وعن حضور الجماهير لمباراة فريقه في مباراة الإياب :"حتى الآن لا توجد معطيات دقيقة حول ما إذا كانت المباراة في مصر ستجرى بحضور الجماهير بعد المستجدات الأخيرة المتعلقة بفيروس كورونا".

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وكان سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي خرج في أعقاب مباراة الترجي بالموسم الماضي أكد من خلالها أنه حصل على وعود من جانب مسئولين من "كاف" لضمان تتويج فريقه ببطولة النسخة الحالية.

الوداد تأهل إلى دور الأربعة من البطولة القارية على حساب النجم الساحلي، في المقابل صعد الأهلي إلى نفس الدور بالفوز على صنداونز الجنوب أفريقي (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد أحد يومي 1 أو 2 مايو المقبل في المغرب على أن تقام موقعة الإياب في مصر أحد أيام 7 أو 8 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من المواجهة المصرية المغربية الثانية والتي ستجمع بين الزمالك بالرجاء البيضاوي.