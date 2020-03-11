الهلال يتعادل مع ضمك فى مباراة مثيرة بالدورى السعودى

حسم التعادل الايجابى مواجهة فريق الهلال متصدر الدوري أمام نظيره ضمك بنتيجة ١_١ في المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في إطارمنافسات الجولة 22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
تقدم فريق الهلال بهدف في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب أندري كاريلو ثم تعادل فريق ضمكبهدف رائع سجله ايميليو زيلايا في الدقيقة 42 من عمر نصف اللقاء الأول.
بهذة النتيجة يحتل نادى الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٥١ نقطة، في حين ياتي نادي ضمك فى المركز الخامس عشر برصيد ١٨ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.
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