السومة يقود تشكيل الأهلي أمام التعاون في الدوري السعودي

أعلن الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفنى الجديد لأهلى جدة عن تشكيل الفريق لمواجهة التعاون فى إطار منافسات الجولة ال٢٢ من بطولة الدورى السعودى للمحترفين. بطولة الدورى السعودى للمحترفين. ويدخل أهلي جدة المباراة بالتشكيل الآتى : حراسة المرمى : ياسر المسيليم. Advertisements خط الدفاع : عبدالله الحسون، محمد آل فتيل،عبدالباسط هندي ، لوكاس ليما. خط الوسط : دي سوزا، الفيس ساريتش، سلمان المؤشر، ماركو مارين، يوسف بلايلي. خط الهجوم : عمر السومة.

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