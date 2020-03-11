تاوامبا يقود هجوم التعاون أمام الأهلي في الدوري السعودي

أعلن البرتغالى فيتور كامبيلوس المدير الفنى للتعاون عن تشكيل الفريق لمواجهة اهلي جدة في إطار منافسات الجولة ال٢٢ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. يبدأ فريق التعاون المباراة بالتشكيل الآتى : حراسة المرمى : كاسيو أنجوس. خط الدفاع : ريكاردو ماتشادو، أحمد عسيري، فهد الحمد، نيلدوبيترولينا. Advertisements خط الوسط : ياسين برناوي، ساندرو مانويل، سيدريك أميسي، هيلدون راموس، عبدالمجيد السواط. ساندرو مانويل، سيدريك أميسي، هيلدون راموس، عبدالمجيد السواط. خط الهجوم : ليندر تاوامبا. الاحتياط : حسين شعبان، حسن كادش، حمدان الرويلي، محمد ابو سبعان، ناصر الدعجانى، سميحان النابت، ذعار العتيبي، فهد الرشيدي، ربيع سفيانى.

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