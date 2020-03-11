وليد أزارو يقود تشكيل الاتفاق أمام الشباب في الدوري السعودي

أعلن خالد العطوي المدير الفنى للاتفاق السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة الشباب، وذلك ضمن منافسات الجولة ال٢٢ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويدخل فريق الاتفاق المباراة بالتشكيل الآتى : حراسة المرمى : رايس مبولحي. خط الدفاع : صالح القميزي، سيدريك يامبيري، سعيد الربيعي، سعد خيري. Advertisements خط الوسط : فيليب كيش، اليريك دي سوزا، محمد الكويكبي، سعد السلولي. اليريك دي سوزا، محمد الكويكبي، سعد السلولي. خط الهجوم : سليمان دوكارا، وليد أزارو. الاحتياط : عبدالله الصالح، عبدالله الخطيب، نعيم السليتى، حسين سالم، علي هزازي، فواز الطريس، صالح العمري، عبدالله سالم، هزاع الهزاع.

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