جارسيا يعلن تشكيل الشباب أمام الاتفاق فى الدورى السعودى

أعلن لويس جارسيا المدير الفنى للشباب السعودي عن تشكيل الفريق أمام الاتفاق، وذلك في إطار المباراة التي ستقام بينهما اليوم منافسات الجولة الـ ٢٢ من بطولة دوري كأس كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ويدخل فريق الشباب المباراة بالتشكيل الاتى : الحارس : مصطفى ملائكة. الدفاع : أحمد الشراحيلي، محمد سالم، حسن Advertisements معاذ، عبدالله الزوري. معاذ، عبدالله الزوري. الوسط : عبدالملك الخبيري، كريستيان جوانكا، عبدالمجيد الصليهم، سيباستياو جونيور، دانيلو أسبيريا. الهجوم : عبدالله الحمدان. الاحتياط : عبدالله العويشر، جمال بلعمري، عبدالملك الشمري، متعب الحربي، ماكيتى ديوب، حسن الراهب، محمد عطيه، ضيدان المطيري، تركي العمار.

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