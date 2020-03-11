بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق اليوم في الدوري السعودي

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق والتي ستقام على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

موعد مباراة الشباب والاتفاق اليوم

ستنطلق مباراة الشباب ضد الهلال في تمام الساعة الـ 5:25 مساءً بتوقيت مصر، الـ 6:25 مساءً بتوقيت السعودية، الـ 7:25 مساءً بتوقيت الإمارات وستذاع المباراة عبر قناة KSA Sports 2

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HD بصوت المعلق الرياضي جعفر الصليح.

موقف الفريقين قبل المباراة:

يخوض فريق الشباب لقاء اليوم محتلا المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة بينما يدخل فريق الاتفاق لقاء اليوم محتلا المركز الحادي عشر في جدول دوري المحترفين برصيد 26 نقطة.

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