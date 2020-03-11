حلمي طولان يعلن تشكيل إنبي أمام بيراميدز

أعلن المدير الفني حلمي طولان عن تشكيل إنبي أمام بيراميدز بستاد بتروسبورت في المباراة التي ستجمعهما اليوم "الأربعاء" في تمام الساعة الخامسة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. الخامسة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. وجاء تشكيل إنبي للمباراة كالآتي: "محمود جاد، علي فوزي، عبدالرحمن عامر، رامي صبري، أحمد شكري، أسامة جلال، محمد شريف، محمود قاعود، حميد ماو، محمد رزق، عبد الرحمن عماد" ويحتل إنبي المركز السادس برصيد 25 نقطة.

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