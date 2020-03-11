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التعادل يسيطر على الشوط الأول من مباراة الهلال وضمك

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سيطر التعادل الإيجابي على نتيجة الشوط الأول من مباراة الهلال وضمك الجارية الآن على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز (المحالة) في إطار منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين

لكرة القدم.

تقدم فريق الهلال بهدف في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب أندري كاريلو ثم تعادل فريق ضمك بهدف رائع سجله ايميليو زيلايا في الدقيقة

42 من عمر نصف اللقاء الأول.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : عبدالله المعيوف.

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خط الدفاع : محمد البريك، جانج هيون سو، محمد جحفلي، ياسر الشهرني.

خط الوسط : جوستافو كويلار، سلمان الفرج، كارلوس إدواردو، أندريه كاريلو.

خط الهجوم : عمر خربين، بافيتيمبي جوميز.

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