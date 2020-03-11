بتوقيت مصر والسعودية.. تعرف على مباريات الدوري السعودي اليوم

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" السعودية، مساء اليوم الأربعاء، تريند بعنوان "مباريات الدوري السعودي اليوم"، وذلك في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين 2019 – 2020.

فيما يلي ننشر مباريات الدوري السعودي اليوم:

الهلال ضد ضمك:

وتبدأ مباريات الدوري السعودي اليوم، بمواجهة الهلال السعودي ضد ضمك، والتي أطلقت منذ قليل، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، ويحتل الزعيم 50 نقطة في صدارة الترتيب، بينما يتحل الضمك

المركز القبل الأخير برصيد 17 نقطة.

الشباب ضد الاتفاق:

فيما الشباب نظيره الشباب، على معلب ستاد الأمير محمد بن فهد، في تمام الساعة الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية.

الفيحاء ضد أبها:

بينما يدخل الفيحاء في مواجهة أبها، على معلب مدينة الجمعة الرياضية، في تمام الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مصر، والسادسة

وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية.

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الأهلي ضد التعاون:

ويستقبل الأهلي نظيره التعاون، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في تمام الخامسة وخامسون دقيقة بتوقيت مصر، والسادسة

وخامسون دقيقة بتوقيت السعودية.

الوحدة ضد الاتحاد:

بينما يحل الوحدة ضيفًا على الاتحاد، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مصر، والثامنة وخمسة وأربعون بتوقيت السعودية.

النصر ضد الرائد:

وتنتهي مباريات الدوري السعودي اليوم، بمنافسة النصر ضد الرائد، على استاد الأمير فيصل بن فهد، في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مصر، والثامنة وخمسة وأربعون بتوقيت السعودية.