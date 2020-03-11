بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وإنبي اليوم في الدوري الممتاز المصري

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز وإنبي والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020 وذلك على ملعب استاد بتروسبورت في إطار مواجهات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة بيراميدز وإنبي اليوم ..

ستنطلق مباراة بيراميدز ضد إنبي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر ، السادسة مساءً

بتوقيت السعودية ، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسيقود اللقاء الحكم محمود ناجى بمساعدة الثنائي هشام الدسوقى و ممدوح مصطفى في وجود الحكم الرابع أحمد حامد فهيم.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميد وإنبي اليوم ..

ستذاع مباراة بيراميدز ضد إنبي عبر قناة أون سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث بطولة الدوري المصري

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الممتاز هذا الموسم كما ستنقل المباراة عبر قناة تايم سبورت ومن المقرر أن توفر لكم بوابة الوفد البث المباشر الحي للمباراة في موعدها المحدد فتابعونا.

موقف بيراميدز وإنبي قبل المباراة ..

يخوض فريق بيراميدز مباراة اليوم محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة بينما يدخل فريق إنبي اللقاء وهوفي المركز السادس في جدول الدوري برصيد 25 نقطة ويتوقع أن تكون المباراة في غاية الأهمية نظرًا للصراع التاريخي الكبير بينهم.

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