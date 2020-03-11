أهداف مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

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حل الهلال ضيفًا ثقيلًا على فريق ضمك، على ملعب “الأمير سلطان بن عبد العزيز”، في افتتاح الجولة الـ22 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.
المباراة أذيعت على قناة الرياضية السعودية 1، وانطلقت في تمام الساعة 13:10 بتوقيت جرينتش، 15:10 بتوقيت مصر، 16:10 بتوقيت السعودية، على “استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز” بمدينة أبها.
وتعثر المتصدر الهلالي ضد ضمك، بعد التعالد الإيجابي 1-1، في مباراة أضاع فيها الزعيم في آخر ربع ساعة وابلاً من الفرص المحققة أمام المرمى.
وقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال وضمك في إحدى مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2020 لحساب الجولة الـ22 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.
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تقدم الهلال بعد مرور أول نصف ساعة عبر البيروفي “أندري كاريو”، النجم البيروفي بدأ هجمة بنفسه وتوغل، ثم استقبل عرضية البريك بتصويبة في شباك ضمك.
وعدّل ضمك النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، بهدف من خطأ لا يغتفر من ثنائي قلب الدفاع الهلالي، استغله زيالا لتصويبة ساقطة من فوق المعيوف.
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