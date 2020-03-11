نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند فى دوري أبطال أوروبا

يستقل باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في قمة مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2020 ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق المغربي “جواد بدة”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “بارك دي برانس”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “أنتوني تايلور”.

ويدخل الفريق الباريسي المباراة وعينه على تحقيق الفوز بهدف نظيف، لتعويض خسارة مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد، من أجل ضمان الصعود إلى دور ربع النهائي.

وبعدما أثارت وعكة “كيليان مبابي” شكوكا في إمكان خوضه مباراة دورتموند، والتي ستقام من دون جمهور بسبب المخاوف من تفشي الفيروس، كشف ناديه اليوم ان اسمه مدرج في تشكيلة لقاء ملعب “بارك دي برانس”.

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وأكد نادي باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء ان نتيجة الفحص الذي خضع له مهاجمه الشاب “مبابي” لفيروس كورونا المستجد جاءت سلبية، وأدرجه في تشكيلة الفريق فى لقاء اليوم.

في المقابل يدخل بوروسيا دورتموند الفريق الضيف المباراة، بمعنويات عالية بعد تفوقه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وسيسعى الجراد الأصفر في مباراة الليلة إلى الخروج بالتعادل او الفوز بأي نتيجة لتأكيد تفوقه على باريس سان جيرمان، لقطع تذكرة العبور إلى الدور الموالي.

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