نتيجة مباراة الأهلي وسموحة فى الدوري المصري

يستضيف الأهلي فريق سموحة في مباراة مثيرة على “ستاد القاهرة الدولي“، في احدي مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2020 ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة التي ستذاع على قناة أون تايم سبورت بتعليق “مؤمن حسن”، ستنطلق في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “القاهرة الدولي”، بإدارة من الحكم المصري “محمد عادل”.

وسيسعى “نادي القرن” إلى تحقيق الفوز على “سموحة” لمواصلة نتائجه الرائعة على مستوى بطولة الدوري، حيث لم يتذوق الفريق طعم الخسارة او التعادل في المسابقة حتى الآن.

ويحتل الأهلي قمة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بـ48 نقطة جمعها من 16 مباراة، وسجل 45 هدف كأقوي خط هجوم في المسابقة، واهتزت شباكة 3 مرات فقط كأقوي خط دفاع.

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على الجانب الآخر يتطلع سموحة الفريق الضيف، إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم، ولما لا تحقيق المفاجئة وإلحاق الهزيمة الأولى بالمارد الأحمر هذا الموسم.

ويقبع الفريق الأزرق في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث حقق الفوز في 5 مناسبات وتعادل في 9 وخسر 3 مرات.

وتاريخيًا تواجه الفريقان فى 19 مباراة في الدوري المصري، كانت الغلبة فيهم للفريق الأحمر، حيث تمكن من تحقيق الفوز فى 11 مناسبة، وفرض التعادل نفسه على نتيجة 6 مباريات، بينما حقق سموحة الفوز فى مباراتين فقط.

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