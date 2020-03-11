نتيجة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

يحتضن ستاد “الأمير فيصل بن فهد” مواجهة هامة بين فريق النصر ونظيره الرائد، في أهم مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2020 لحساب الجولة الـ22 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

المباراة التي ستذاع على قناة الرياضية السعودية، ستنطلق في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، على “ستاد الأمير فيصل بن فهد”، ويقود المباراة الحكم المجري “توماس بوجنار”.

يدخل “النصر” الفريق المضيف المباراة، وهو في حالة سيئة بسبب تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة في مسابقة الدوري، حيث تعادل بشق الأنفس مع “أهلي جدة“، وتلقى خسارة مريرة ومخيبة للآمال أمام “الفيصلي” في الجولة الماضية، مما يُزيد الضغوطات على العالمي من أجل تحقيق الانتصار على الرائد في مباراة اليوم.

ومن المتوقع غياب المهاجم “عبدالرزاق حمدالله” نجم الفريق، بسبب أزمته الأخيرة مع إدارة النصر، ولكن عدا ذلك جميع الخيارات متاحة أمام المدير الفني للفريق “روي فيتوريا“.

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على الجانب الآخر سيدخل “الرائد” الفريق الضيف المباراة، وعينه على تحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة كاملة، مستغلاً الحالة السيئة التي يمر بها فريق النصر، من أجل الوصول إلى النقطة الـ35.

ويحتل “الرائد” احد المفاجآت السارة هذا الموسم في الدوري السعودي، المركز السادس برصيد 32 نقطة جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مناسبات وتعادل في 5 وخسر 7 مواجهات.

يذكر ان مواجهة الدور الأول بين الفريقان انتهت بفوز العالمي بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت على “استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية” في الجولة السابعة.

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